Роспотребнадзор Пермского края дал рекомендации о выборе овощей и фруктов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в день необходимо съедать минимум 400 грамм (5 порций) фруктов и овощей, не важно свежих или приготовленных (кроме картофеля и аналогичных крахмалистых корнеплодов), для профилактики болезней сердца, раковых заболеваний, диабета и ожирения.

Роспотребнадзор Пермского края рекомендует:

- отдавайте предпочтение сезонным овощам, фруктам и ягодам, так как в ранних плодах велика вероятность повышенного содержания нитратов;

- если внешний вид продукции имеет явные признаки недоброкачественности, лучше от покупки такой воздержаться.

- ознакомьтесь с информацией, указанной на маркировке: наименованием, годом урожая (сбора), сроком годности и другой.

Напомним, по законодательству, продажа бахчевых культур частями и с надрезами не допускается.

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