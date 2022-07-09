Роспотребнадзор Пермского края дал рекомендации о выборе овощей и фруктов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в день необходимо съедать минимум 400 грамм (5 порций) фруктов и овощей, не важно свежих или приготовленных (кроме картофеля и аналогичных крахмалистых корнеплодов), для профилактики болезней сердца, раковых заболеваний, диабета и ожирения.
Роспотребнадзор Пермского края рекомендует:
- отдавайте предпочтение сезонным овощам, фруктам и ягодам, так как в ранних плодах велика вероятность повышенного содержания нитратов;
- если внешний вид продукции имеет явные признаки недоброкачественности, лучше от покупки такой воздержаться.
- ознакомьтесь с информацией, указанной на маркировке: наименованием, годом урожая (сбора), сроком годности и другой.
Напомним, по законодательству, продажа бахчевых культур частями и с надрезами не допускается.
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