Прикамье занимает 12 место среди субъектов России по числу заболевших COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 9 июля в Прикамье выявлено 371854 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За последние сутки им заразились еще 56 человек. 33 из них - пермяки.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, по абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 12 ранговое место среди субъектов РФ и 4 место в ПФО.

Во время лабораторных исследований за последние три месяца в 100% проб идентифицируется «омикрон стелс».

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