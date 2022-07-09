Прикамье занимает 12 место среди субъектов России по числу заболевших COVID-19

Фото: Алексей БУЛАТОВ
На 9 июля в Прикамье выявлено 371854 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За последние сутки им заразились еще 56 человек. 33 из них - пермяки.
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, по абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 12 ранговое место среди субъектов РФ и 4 место в ПФО.
Во время лабораторных исследований за последние три месяца в 100% проб идентифицируется «омикрон стелс».
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