В Пермь наконец-то пришла жара

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Под влиянием высотного гребня над Поволжьем и Уралом, в Пермском крае в ближайшие 5-7 дней ожидается жаркая погода с дневной температурой воздуха +27…+32°, что на 3-6° выше климатической нормы, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
Днем в субботу и в воскресенье в Перми ожидается температура до +29…+30°, а ночью +16...+17°.
В понедельник в крае характер погоды существенно не изменится, хотя возрастет вероятность гроз по южным районам. В середине следующей недели тропическая воздушная масса доберется до Урала, с чем может быть связано повышение температуры еще на 1-2°.
По словам синоптиков, в целом сложившаяся ситуация могла бы способствовать более сильной жаре, до +32...+34°. Однако этого пока не ожидается, вероятно из-за хорошего увлажнения в мае-июне как на Урале, так и в районах Заволжья и Северного Казахстана.
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