К 20 августа в Перми запустят фонтаны на улице Сибирской

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Демкин проверили как идет благоустройство части улицы Сибирской – от площади Карла Маркса до улицы Революции.

- Завершается капремонт бульвара имени Советской Армии, близится к концу озеленение территории. Кроме того, подрядчик устраняет недочеты, допущенные в ходе установки фонтанов, - сообщает глава региона в своем Telegram-канале.

Фонтаны планируют запустить к 20 августа. А еще на участке установят детское игровое и спортивное оборудование.

В июле начнется первый этап работ на территории от улицы Монастырская до улицы Пермская. На втором этапе отремонтируют участок от улицы Пермская до площади Карла Маркса. Работы проходят в рамках подготовки к юбилею Перми. Завершить проект должны до конца лета. Его стоимость определили в более чем 350 миллионов рублей.

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