8 июля стал самым теплым днем в Пермском крае

Фото: Евгения ГУСЕВА

Пятница, 8 июля, стала самым теплым днем с начала лета на всей территории Пермского края, сообщает ГИС-центр Пермского государственного университета.

Однако только на двух метеостанциях региона, в Косе и Кочево, столбик термометра превысил отметку +30 градусов . В Перми температурный максимум составил +29,2 градуса .

Кроме того, 8 июля также прошли сильные грозы и дожди. Так, в Кочево был ливень, где выпала треть месячной нормы осадков.

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