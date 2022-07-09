8 июля стал самым теплым днем в Пермском крае

Фото: Евгения ГУСЕВА
Пятница, 8 июля, стала самым теплым днем с начала лета на всей территории Пермского края, сообщает ГИС-центр Пермского государственного университета.
Однако только на двух метеостанциях региона, в Косе и Кочево, столбик термометра превысил отметку +30 градусов . В Перми температурный максимум составил +29,2 градуса .
Кроме того, 8 июля также прошли сильные грозы и дожди. Так, в Кочево был ливень, где выпала треть месячной нормы осадков.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Прикамье в выходные потеплеет до +31 градуса
Жаркая погода в крае продолжается (Подробнее...)