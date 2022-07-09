На тренировку Пермской команды «Губерния» приехал игрок Молодежной хоккейной лиги Матвей Мичков

Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина

Вечером 8 июля на тренировку хоккейной команды «Губерния» приехал чемпион Юношеских Олимпийских игр (2020), MVP Юниорского Чемпионата мира по хоккею, серебряный призер Юношеского чемпионата мира по хоккею (2021), победитель турнира Кубка Глинки(2021) Матвей Мичков.

В четверг, 7 июля, спортсмен привез в Пермь Кубок Харламова - главный трофей Молодежной хоккейной лиги.

- Матвей Мичков стал его обладателем в составе питерского СКА. Вчера все желающие могли пообщаться и сфотографироваться с нашим знаменитым земляком и завоеванным им трофеем. Сегодня он отправился в родной Кунгур, - сообщает глава региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

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