Пермская «Дуняша» теперь есть и в Нижнем Новгороде

Фото: кибер-кафе «Дуняша»/«ВКонтакте»

Вчера, 8 июля, в центре Нижнего Новгорода на площади по адресу: Сенная,2 состоялось официальное открытие второго в России кибер-кафе «Дуняша». На мероприятие заглянула и прекрасная Миссис «Пермь-2014» Диана Габдуллина, по образу которой был создан робот-кассир.

Дуняша умеет готовить кофе, мороженое и холодные напитки, может поболтать с гостями и поставить их любимую музыку.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Первомай в парке Горького в Перми открылось круглосуточное «Кибер-кафе «Дуняша»

Посетителей обслуживает робот-кассир с внешностью жены директора парка (Подробнее...)