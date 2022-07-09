Пермская «Дуняша» теперь есть и в Нижнем Новгороде

Фото: кибер-кафе «Дуняша»/«ВКонтакте»
Вчера, 8 июля, в центре Нижнего Новгорода на площади по адресу: Сенная,2 состоялось официальное открытие второго в России кибер-кафе «Дуняша». На мероприятие заглянула и прекрасная Миссис «Пермь-2014» Диана Габдуллина, по образу которой был создан робот-кассир.
Дуняша умеет готовить кофе, мороженое и холодные напитки, может поболтать с гостями и поставить их любимую музыку.
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