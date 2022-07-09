На стендах пермских экотроп появятся места сбора ягод, грибов и березового сока

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермское городское лесничество обратилась студентка местного РАНХиГС. Она предложила отметить на стендах экотроп места сбора пригодных в пищу ягод, грибов, орехов, дикорастущих плодов и березового сока. Девушка даже подготовила карту таких мест.

Администрация Прикамья отмечает, что городские леса богаты лесными ресурсами. Например, на особо охраняемой природной территории «Красные горки» растет черника, на экологических тропах «Гайвинская» и «Тропа лесоводов» много грибов. Поэтому, предложение студентки приняли и совсем скоро после реновации на экологических стендах пермяки увидят соответствующую информацию.

Напомним, специалисты Пермского городского лесничества проводят для жителей и гостей города бесплатные экскурсии. Чтобы попасть на такую прогулку, группа не больше 10 человек может отправить заявку по электронной почте: mkupgl@mail.ru.

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