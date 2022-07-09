За первое полугодие в Прикамье продажи авто упали на 60,8%

Фото: Александр ГЛУЗ

По данным аналитического агентства «Автостат», продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июне снизились на 82% до 27 761 машины. По итогам пяти месяцев в 2022 году на учет поставили 370 228 автомобилей (-56,9%).

Лидирует на российском авторынке марка LADA, несмотря на то, что продажи компании в прошлом месяце снизились на 81% и у салона купили всего 7 484 авто. Причем самая популярная модель по-прежнему Granta.

Второе место по объему продаж у корейской марки Kia. Ее показатели за прошлый месяц упали на 80%, было реализовано 3703 машины.Третья строчка ушла ГАЗ, чьи сотрудники продали 2 710 легких коммерческих автомобилей (-42%). За ними Hyundai и Renault, чьи продажи упали на 86%.

В Пермском крае с января по июнь 2022 года зарегистрировано 60 364 новых легковых автомобиля, что на 60,8% меньше, чем в первом полугодии прошлого года (тогда было 15 390 новых машин).

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65