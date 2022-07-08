Экс-куратор строительства пермского зоопарка не смог обжаловать приговор

Пермский краевой суд отклонил апелляцию бывшего куратора строительства пермского зоопарка Ильи Козырева. Он продолжит отбывать наказание в тюрьме.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в период 2017-2018 годов Козырев в составе организованной группы от имени подрядчика подписывал акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости для получения оплаты по контракту из бюджета. Но по факту эти работы не были выполнены. Действия Козырева квалифицировали как мошенничество, а ущерб краевому бюджету оценили в 353 млн руб.

В феврале 2022 года Ленинский суд отправил экс-куратора стройки в исправительную колонию общего режима на четыре года. Также ему был назначен штраф в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, Илье Козыреву придтся возместить ущерб в размере 353 миллионов 716 тысяч рублей в бюджет края.

Кстати, в конце июня у нас в гостях был министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров. Он рассказал, как идут работы на стройплощадке нового зоопарка и когда, наконец, он откроет двери для посетителей. Читайте подробности в нашем материале.

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