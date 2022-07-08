Руководство УЗПМ поздравило прикамцев с Днем семьи, любви и верности

Генеральный директор Уральского завода противогололедных материалов (ООО «УЗПМ») Дмитрий Пылёв принял участие в чествовании самых крепких семей Краснокамска, живущих в любви и гармонии несколько десятков лет.

В День семьи, любви и верности в сквере Молодоженов собрались пары-юбиляры, которые за долгие годы счастливой совместной жизни создали свой секрет семейного благополучия. 16 семей были удостоены региональных наград - памятных знаков «За сохранение семейных ценностей». Две пары - семьи Каракуловых и Поповых отмечены федеральными наградами - медалями «За любовь и верность». Такая медаль вручается супругам, прибывающим в браке более четверти века, которые снискали известность и уважение земляков крепостью семейных устоев и воспитали достойных членов общества.

Вручая награды и подарки семейным юбилярам, генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв отметил, что праздник имеет давние и общие для всех жителей страны традиции, вне зависимости от вероисповедания и политических взглядов:

- Для каждого из нас счастливая семья - это синоним любви, добра, уважения и душевной теплоты. Именно здесь бережно хранятся и приумножаются добрые традиции. Семья дает человеку силы, поддерживает в трудную минуту. Она всегда остается надежным причалом любящих сердец и источником вдохновения.

Именно семья вдохновляет на трудовые свершения и сотрудников Уральского завода противогололедных материалов. Сегодня здесь трудятся 48 многодетных родителей, у которых от 3 до 7 детей! Все они активно принимают участие в корпоративной и спортивной жизни предприятия и могут в будущем также претендовать на заслуженные награды.

Дмитрий Пылёв пожелал всем гостям праздника крепкого семейного тыла, долголетия любви, мира и теплого домашнего очага.