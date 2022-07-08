Пермскому Amway выдали предостережение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трудинспекция Пермского края выдала компании ООО Amway предостережение о недопустимости нарушений трудовых прав работников в случае закрытия магазина. Об этом со ссылкой на документ, размещенный на сайте ведомства, сообщает телекомпания "Рифей".

К руководству пермского Amway нагрянул инспектор и напомнил, что в случае введения неполного рабочего, приостановки производства, объявления простоя или сокращения сотрудников необходимо соблюдать требования ТК РФ.

За нарушение трудового законодательства предусмотрена штраф до 70 тысяч рублей и дисквалификация руководителя организации на срок до 3 лет.

В Государственную инспекцию труда можно обратиться на «горячую линию» по телефону: +7 342-298-01-50 пн-пт с 9.00 до 23.00, через интернет приемную «Онлайинспекция.РФ» круглосуточно.

Напомним, ранее Государственная инспекция труда в Пермском крае выдала предостережение магазинам иностранных брендов, закрывшихся в торговых центрах, о недопустимости нарушений трудовых прав работников. Среди них: H&M, Zara, Bershka, Puma, OYSHO, Pull & Bear, Stradivarius, Pudding, SEPHORA, Zarina, Lime, BAGOZZA, Maliby shop.