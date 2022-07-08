Сотрудник пермского «Уралхима» награжден в честь Дня семьи

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Ведущий инженер по ремонту отдела главного механика филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» Григорий Артемьев награжден сегодня Почётной грамотой главы администрации Индустриального района в честь нового государственного праздника – Дня семьи, любви и верности.

Григорий и Елена Артемьевы в браке уже 20 лет. Они воспитывают двоих сыновей и троих дочерей. Отец семейства говорит, что первостепенную роль в благополучии семьи играет стабильная работа с достойной оплатой труда. Григорий Артемьев никогда не менял место работы. Он уже 25 лет трудится на пермском заводе минеральных удобрений холдинга «Уралхим». Прошёл путь от слесаря-ремонтника до ведущего инженера по ремонту отдела главного механика, став высококлассным специалистом по организации ремонта технологического оборудования.

Ирина Шаркевич, зам. директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

- Для семей с детьми чрезвычайно важно иметь хороший доход. Сотрудники «Уралхима», помимо того, что получают достойную зарплату, ещё пользуются корпоративными льготами для семей с детьми. В коллективном договоре предприятия таких мер поддержки 15. Это, конечно, хорошее подспорье.

Пермский «Уралхим» предоставляет своим работникам, вступающим в брак, дополнительные дни отдыха и выплачивает 10 тысяч рублей в виде материальной помощи. Решить вопрос с жильём семьи могут, участвуя в корпоративной ипотечной программе. О детях сотрудников компания начинает заботиться ещё до их появления на свет. Женщины уходят в додекретный отпуск с сохранением среднего заработка в 16 недель беременности вместо 30. В связи с рождением ребёнка предприятие выплачивает сотрудникам материальную помощь 10 тысяч рублей. Для мам предусмотрена компенсация расходов за частный садик. Дети работников получают от компании «Уралхим» новогодние подарки, наборы для первоклассников, путёвки в детские летние лагеря, участвуют в конкурсах и корпоративных мероприятиях. Например, в 2021 году объём расходов предприятия на эти меры поддержки сотрудников превысил 13 млн рублей.

Дмитрий Дробинин, глава администрации Индустриального района г. Перми:

- День семьи, любви и верности приобрёл в этом году официальный статус государственного праздника и благодаря указу президента РФ закреплён в календаре 8 июля. Сегодня особое внимание – многодетным семьям. Артемьевы – это образцовый семейный союз, подающий пример заботы о всестороннем развитии пятерых прекрасных детей. Закономерно, что глава семьи – сотрудник крупного пермского промышленного предприятия с высоким уровнем зарплат и весомым социальным пакетом.