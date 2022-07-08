Краевая трудинспекция рекомендует ограничить рабочий день в жару

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое Управление Роструда рекомендует работодателям ограничить продолжительность рабочего дня у сотрудников в период жары. Жаркая погода в Пермский край, напомним, пришла недавно и не планирует пока сбавлять обороты. Вчера в регионе температура воздуха впервые за лето превысила +30 градусов.

«Если температура воздуха в помещении достигает 28,5 градуса, то рабочий день рекомендуется сократить на час. При температуре 29 градусов - на два часа, при 30,5 градуса - на четыре часа», - отмечает ведомство.

А при температуре воздуха 32,5 градуса и выше проведение работ на открытом воздухе не рекомендуется. В таком случае, работы необходимо перенести на утро или вечер.

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