Частная филармония «Триумф» летом превратится в кинотеатр

Фото: Евгения РОМАНОВА

Перед стартом нового концертного сезона руководители частной филармонии «Триумф» решили напомнить пермякам, что их площадка когда-то была камерным кинотеатром.

Как рассказала «Комсомольской правде» директор филармонии Мария Зуева, был заключен контракт с питерской кинопрокатной конторой «ПРОвзгляд». Так, в ближайшее время пермяки смогут увидеть четыре художественных фильма производства Франция. Первый фильм «Синонимы», ставший победителем Берлинского кинофестиваля 2019 года «Золотой медведь», выйдет на следующей неделе, 14 июля.

- Как известно, ранее «Триумф» был популярен и известен в Перми именно как кинотеатр, - отметила Мария Зуева. - Мы не хотим оставлять эти традиции. На фоне кризиса массовых и популярных фильмов мы решили показать современное кино. Считаем, что интерес к нему у пермяков есть.

В следующем концертном сезоне, осенью, в «Триумфе» будет продолжен проект «Немое кино». Черно-белое кино начала 20 века будет транслироваться под живой аккомпанемент тапера.