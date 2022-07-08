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Общество8 июля 2022 8:44

В Пермском крае снова растет заболеваемость коронавирусом

За сутки официально заболели еще 57 человек
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье – плюс 57 заражений ковидом. Об этом сообщает оперштаб со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

Среди новых заболевших 18 старше 60 лет. Общее число заболевших в крае достигло 371 798.

Новые заболевшие выявлены в 14 территориях Прикамья. Это Пермь, Березники, Кунгур, Кизел, а также Пермский, Кунгурский, Краснокамский, Нытвенский, Чусовской, Лысьвенский, Соликамский, Горнозаводский, Березовский и Кишертский округа.

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