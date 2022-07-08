Шесть пермских семей наградили медалью «За любовь и верность»

Фото: скрин с видео на странице ВК Алексей Дёмкин.

В Перми в День любви, семьи и верности наградили памятными медалями шесть пермских семей, проживших в браке более 25 лет. Медали «За любовь и верность» семейным долгожителям вручил глава Перми Алексей Дёмкин.

- Очень приятно вручить медали супружеским парам, которые долгие годы сохраняют теплоту и любовь в отношениях, - отметил глава города. - Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия. Еще хочу поздравить всех пермяков, чьи отношения взаимны и искренни, и поблагодарить за то, что выбрали наш город для своей семейной жизни. Ведь крепкие семьи – это основа крепкого государства.

- Благодарим вас за понимание того, что семья – начало всех начал, что именно в семье воспитывается гражданин и член нашего общества, - высказала общее мнение всех награжденных Нина Васильевна Зизевских.

Награды получили шесть пермских семей – Гуляевы, Якимовы, Тимофеевы, Зизевские, Березняковы и Туровы.

Не так давно о супругах Гуляевых - рекордсменах по длительности совместной жизни - писала «Комсомольская правда». Геннадий Евгеньевич и Валентина Павловна Гуляевы прожили вместе более 67 лет, оба они ветераны труда. Геннадий Евгеньевич прошел путь от мастера на Сталинском заводе до ведущего конструктора на оборонном предприятии, у него 24 авторских изобретения оборонного характера. Валентина Павловна после окончания строительного техникума начинала работать мастером на стройке и постепенно доросла до начальника строительного треста. Сегодня супруги Гуляевы – счастливые прадедушка и прабабушка, у них трое внуков и семеро правнуков.

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