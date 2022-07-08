Великолепная восьмерка: скидка 8% и бесплатная доставка на газоблоки от ПСЗП

Фото: ПЗСП

В честь Дня семьи, любви и верности ПЗСП объявил специальную акцию. Покупателям газоблоков предоставляется скидка 8% и бесплатная доставка до места строительства. Кроме того, действуют дополнительные скидки при покупке большого объема блоков.

В акции могут принять участие покупатели - физические лица. Для этого необходимо стать участником сообщества ПЗСП в социальной сети «ВКонтакте» или в социальной сети «Одноклассники» и оставить комментарий с кодовым словом «семья» под сообщением об акции. Скидку получат первые 88 покупателей.

Фото: ПЗСП

Еще одна приятная новость – теперь клиенты компании могут совершить отгрузку блоков и в выходные дни, для этого нужно совершить покупку за два дня до даты получения товара. Приобрести газобетонные блоки от ПЗСП можно в отделе продаж по адресу г. Пермь, ул. Докучаева, 31 с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Подробную информацию об акции и условиях покупки вы можете узнать по телефону: 273-04-63 или на сайте.

Стройте дом вашей мечты быстрее с ПЗСП! Акция действует до 30 сентября 2022 года.