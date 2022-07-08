Мэр Перми наградил шесть пермских семей медалью «За любовь и верность»

Фото предоставлено пресс-службой администрации Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин наградил шесть пермских семей медалью «За любовь и верность». Об этом рассказали в пермской мэрии.

8 июля отмечается всероссийский праздник – День семьи, любви и верности. В этот день принято чествовать семьи, которые в любви и согласии живут вместе на протяжении 25 и более лет. Награды получили шесть семей – Гуляевы, которые прожили в браке 67 лет. А также Якимовы, Тимофеевы, Зизевские, Березняковы, прожившие вместе 50 лет. 25 лет прожила бок о бок семья Туровы.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Перми

«Очень приятно вручить медали супружеским парам, долгие годы сохраняющим теплоту и любовь в отношениях. Поздравляю всех пермяков, чьи отношения взаимны и искренни, благодарю за то, что выбрали наш город для своей семейной жизни. Крепкие семьи – это основа крепкого государства. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!» – поделился мэр.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Перми

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