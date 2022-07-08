Пермский директор «Уралоптинструмент» использовал бомбоубежище как склад

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пермское бомбоубежище по улице Лесозаводской, 6 передали на праве хозяйственного ведения компании по продаже инструментов. По условиям договора, организация должна была содержать помещение в порядке и поддерживать его надлежащее состояние, чтобы воспользоваться им при чрезвычайной ситуации.

Бомбоубежище проверили сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю и выявили там ряд серьезных нарушений. Так, в защитном сооружении не было герметичных дверей, воздушных фильтров и емкостей для запаса питьевой воды.

Дзержинский районный суд возложил обязанность по устранению нарушений на ООО «Уралоптинструмент». Директора организации-должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили об ответственности за его неисполнение. Но руководитель компании требования проигнорировал, а бомбоубежище использовал как склад.

Тогда в отношении директора «Уралоптинструмент» возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщает, что в случае обвинительного приговора мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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