«Парма» представила форварда из Кении

Фото: БК "Парма-Парибет"
Пермский БК «Парма-Парибет» представил еще одного новичка. Им стал кенийский форвард Тайлор Онгвае, сообщает клубная пресс-служба.
Баскетбольное образование кениец получил в США. Там играл в баскетбол в колледже за «Рейнджер Джуниор». Затем выступал за команду университета «Луизиана Монро». После отправился в Европу.
Европейскую карьеру начал в Италии, где в играл составе «Феличе Скандоне» в сезоне 2015/2016. После играл в чемпионатах Швеции, Новой Зеландии и Швейцарии.
Последние годы играл в датском «Баккен Беарз». В его составе в минувшем сезоне завоевал золото Датской лиги. В среднем за игру набирал 10,2 очка.
Напомним, в нынешнее межсезонье «Парму» пополнили уже три американских игрока. А также центровые из Сенегала и России - Малик Диме и Кирилл Попов. И новый главный тренер в лице Евгения Пашутина.
Также пермяки подписали новые соглашения с воспитанниками - Глебом Шейко и Александром Платуновым.
Покинули клуб игроки атаки – Александр Разумов и Артем Забелин. Оба игрока перешли в казанский УНИКС.
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