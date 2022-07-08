Пермский край получит кредит 5,42 миллиарда рублей на продление улицы Крисанова

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в России одобрил Пермскому краю кредит на 5,42 миллиарда рублей.

Эти деньги пойдут на комплексную застройку в Перми и строительство дороги по улице Крисанова от Шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Выборка средств инфраструктурного бюджетного кредита запланирована на 2022-2023 годы. Общий бюджет проекта оценивается в 37 миллиардов рублей. Цели: ввод более 300 тыс. кв. м. жилья, а также создание 3 665 рабочих мест.

Напомним, проект продления улицы Крисанова состоит из двух этапов. На первом планируется сделать транспортную развязку на пересечении улиц Столбовая и шоссе Космонавтов. Его планируют завершить в 2024 году. На втором этапе построят участок от улицы Крисанова до улицы Карпинская, сейчас по нему готовится конкурсная документация. Открытие объекта запланировано на 2025 год.

- Протяженность новой дороги составит 2,3 км, стоимость – около 6 миллиардов рублей. Она соединит районы Перми, повысит транспортную доступность, а прилегающая территория станет более привлекательной для инвесторов и получит импульс развития, - сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

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