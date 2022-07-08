ВТБ в Прикамье увеличил выдачи кредитов наличными в полтора раза

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

За прошлый месяц пермяки получили в ВТБ около 1,5 тысячи нецелевых кредитов. Средний чек сделки таким образом составляет порядка 430 тысяч рублей. Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 7 млн рублей. Банк выдает средства на любые цели сроком до семи лет. Подать заявку клиенты могут в ВТБ Онлайн, на сайте или в офисе банка. За онлайн-оформление заявки на кредит предусмотрен дополнительный дисконт от банка — 0,4 п.п.

С 1 июля ВТБ улучшил условия по кредитам наличными. Минимальный размер ставки был снижен на 1 п.п. и теперь составляет 5,9% годовых при подключении страхования и подачи заявки онлайн. За последний квартал это четвертое улучшение условий по кредитам ВТБ.

«Изменения, которые внедрил наш банк с июля, продолжают тренд на улучшение условий потребительского кредитования. По нашим оценкам, сейчас клиенты смогут реализовать значительный отложенный спрос, сформировавшийся весной, и вернуться к ранее намеченным планам. Активность заемщиков уже в первые дни июля подтверждает эту тенденцию: среднедневное число заявок, которые подают клиенты в нашем регионе по новым условиям, выросло примерно на 14% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого месяца», — прокомментировал управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

Одновременно с ростом объемов продаж ВТБ уделяет повышенное внимание платежеспособности клиентов и соблюдению баланса в соотношении их доходов к кредитным обязательствам. Кроме того, для заемщиков, которые попали в непростую финансовую ситуацию, ВТБ по-прежнему предлагает дополнительные меры поддержки — государственные кредитные каникулы в рамках 106-ФЗ и собственные программы реструктуризации.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)