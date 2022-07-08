В Перми по просьбам горожан изменено расписание трех автобусов

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми по просьбам местных жителей изменили расписание трех автобусных маршрутов. Подробности сообщает городской дептранс.
Так, корректировки внесут в расписания автобусов №16, №47 и №49. С 11 июля по будням на маршруте №16 добавят рейс с остановки «Микрорайон Запруд» в 22:24.
На маршруте №49 по будням перенесут рейс от остановки «Микрорайон Заозерье» с 20:18 на 20:25.
С 16 июля по выходным на маршруте №47 появится дополнительный рейс до остановки «Мачтобаза». Его прибытие запланировано на 12:59, а отправление на 13:11.
Ранее мы сообщали об изменениях в маршрутах трех автобусов Перми.
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