Трое детей пострадали на пожаре в Пермском крае

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае сегодня утром в одной из квартир города Соликамск произошел пожар. О происшествии сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании по улице Большевистской поступило в 06:25. На место выехали 15 человек личного состава и 5 единиц техники.

Как оказалось, на месте происшествия горели домашние вещи на площади 4 квадрата. Ликвидирован пожар в 06:42.

В результате пожара пострадало четыре человека, в том числе трое детей. Они доставлены в центральную районную больницу города Соликамска.

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