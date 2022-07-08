В Прикамье в выходные потеплеет до +31 градуса

Прогноз готовит приятный сюрприз любителям жары. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в выходные продолжится жаркая погода. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +31 градуса. Прогнозом делится научно-популярный проект «Метеоролог и я».

В субботу в регионе будет переменная облачность. Местами будет кратковременный дождь, град и гроза. Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, а днем - +26…+31 градус. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В воскресенье также будет переменная облачность. Местами - кратковременный дождь, гроза и град. Ночью будет +13…+18 градусов, днем воздух прогреется до +26…+31 градуса. Однако ветер будет слабее.

Напомним, вчера в Прикамье температура воздуха впервые за лето поднялась выше +30 градусов.

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