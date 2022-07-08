Из Перми появятся прямые рейсы в Астрахань и Владикавказ

Маршрутов для полета станет больше.

Авиакомпания Nordwind не собирается останавливаться и запустит из Перми еще несколько новых рейсов. На этот раз – в Астрахань, Владикавказ, а также Нижний Новгород и Челябинск. Информация об этих рейсах уже размещена на сайте авиакомпании. Билеты – в продаже.

Полеты в Челябинск стартуют с 30 июля по понедельникам и субботам. В Нижний Новгород и столицу Северной Осетии Владикавказ с 31 июля по средам и воскресеньям. В Астрахань со 2 августа по вторникам и пятницам.

Ранее мы писали, что авиакомпания откроет еще четыре новых направления – это Волгоград, Калининград и два сибирских города – Барнаул и Омск. А еще полетит в столицу Таджикистана – Душанбе. Итого – плюс девять новых направлений.

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