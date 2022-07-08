В Прикамье легковушка столкнулась с грузовиком в смертельном ДТП

Фото: https://vk.com/98pch

В Прикамье столкновение легкового авто и грузовика закончилось трагедией. О происшествии рассказали в 98-й пожарной части.

Авария произошла в селе Ключи, что в Суксунском районе вчера, в 16 часов. Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика.

В ДТП погибла пассажирка легкового авто. Водитель с травмами попал в больницу. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

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