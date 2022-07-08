В Прикамье впервые с начала лета потеплело до +30 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае впервые с начала лета потеплело до +30 градусов. Температура воздуха в +30,1 градуса зафиксирована в Кочево, рассказали в ГИС-центре ПГНИУ. В Перми потеплело до +25,8.

Как обещают синоптики, уже сегодня теплый воздух распространится по всей территории края. Теплее всего будет по-прежнему на севере. А еще вечером там ожидаются грозы.

Дневной максимум температуры воздуха по краю составит от +28 – до +31 градуса, в Перми – до +29 градусов.

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