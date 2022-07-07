Пенсионная банковская карта - это удобно!

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Многие жители Пермского края, которые планируют выйти на заслуженный отдых, задаются вопросом: как организовать процесс получения пенсии, лучше оформить карту в Сбербанке или получать деньги по старинке наличными?

Своим мнением с нами поделилась пенсионерка из Перми Ангелина Германовна Тучина.

"Я вышла на пенсию несколько лет назад, всю жизнь проработала библиотекарем. В последние годы зарплату нам перечисляли на банковские карты, поэтому я умею ими пользоваться: расплачиваться в магазинах за покупки, совершать коммунальные платежи.

Я могу назвать себя активным пенсионером, стараюсь не сидеть дома и посещать интересные мероприятия, все лето живу у себя на даче. Здоровье, слава богу, позволяет. Недавно моя дочь Марина предложила оформить перевод пенсии на банковскую карту Сбербанка. Для меня пользоваться картой действительно удобно, теперь я не сижу дома и не жду, пока мне принесут пенсию, к тому же не нужно держать мелкие деньги в кошельке, если расплачиваешься за покупки в магазинах по банковской карте.

В последние годы я начала активно осваивать компьютер, внуки мне очень помогали в этом. Научилась пользоваться мессенджерами, особенно мне нравится Viber с бесплатными стикерами, которые обожают мои внуки, и зарегистрировалась в соцсетях, стала переписываться с одноклассниками и друзьями по институту. Открыла для себя огромный мир интернет-магазинов. Я увлекаюсь садоводством, поэтому немало приятных вечеров провела за чашкой чая, выбирая интересные экземпляры садовых цветов и растений.