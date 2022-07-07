Дополнительные возможности зарплатных карт Сбера

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В повседневной жизни мы порой сталкиваемся с внезапными расходами: собрались в семейное путешествие, а машина сломалась, нужен срочный ремонт; решили купить новый телевизор, а цена вдруг подскочила...

Совсем недавно в таких случаях приходилось занимать у родственников, друзей или знакомых "до получки". Сегодня у зарплатных клиентов Сбербанка есть более удобный способ получить нужную сумму на короткий срок - воспользоваться сервисом "Деньги до зарплаты" в Сбербанк Онлайн.

Среди клиентов, получающих зарплату на карту Сбера, уже есть те, кто воспользовались этой возможностью и охотно делятся своими впечатлениями.

В числе активных пользователей услуги "Деньги до зарплаты" – пермский водитель Сергей Чухонцев:

"Нам с женой денег до зарплаты часто не хватает, она в декрете, поэтому работаю я один. Раньше постоянно занимал по 3-5 тысяч «до получки». Как-то попросил в долг у коллеги, а он меня спрашивает: "А что ты в Сбере деньги не берешь?" Я сначала даже решил, что кредит предлагает взять из-за трех тысяч. Но он показал, как в Сбербанк Онлайн можно найти "Деньги до зарплаты" (эта кнопка находится в разделе "Кредиты") и за несколько минут оформить нужную сумму. Взял 5 тысяч рублей, и деньги сразу пришли на карту. Переплата составила всего 145 рублей. Через месяц вся сумма списались с карты автоматически. Лично для меня "Деньги до зарплаты" оказались настоящей находкой: не надо искать, у кого взять в долг, не боишься, что забудешь вернуть вовремя (за два дня банк напомнит о приближении срока платежа). Я всем друзьям рассказал про эту возможность. Те, у кого зарплатная карта в Сбере, теперь тоже пользуются этой кнопкой. А вот остальные нам завидуют. Хорошо, что Сбер постоянно придумывает новые "фишки" для своих клиентов".

Зарплатные клиенты Сбербанка имеют и другие привилегии. Например, повышенные бонусы СберСпасибо, выгодные ставки по кредиту и ипотеке, возможность оформить подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль, промокоды на скидку в СберМегаМаркете, СберМаркете и ЕАПТЕКЕ и т. д. В Сбербанк Онлайн все привилегии для зарплатных клиентов хранятся в одном месте. Чтобы воспользоваться предложением, зайдите в приложение, нажмите "Профиль" в левом верхнем углу, зайдите в "Бонусы и привилегии", выберите зарплатную карту, перейдите во вкладку "Зарплата на Сбер", нажмите "Смотреть все", выберите нужное предложение банка или партнеров и следуйте подсказкам.