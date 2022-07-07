Пермяки рассказали, какие подарки приготовили своим половинкам в День любви, семьи и верности

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С каждым годом День любви, семьи и верности - праздник, который с этого года стал общегосударственным, становится всё популярнее среди жителей Пермского края. В этот день мужчины делают предложение руки и сердца, а влюбленные эту красивую дату выбирают для своей свадьбы.

Это один из самых молодых официальных праздников, но несмотря на это у него уже есть свои традиции: на День семьи, любви и верности любимым дарят белые ромашки, а девизом праздника стал призыв «Любить и беречь», как напоминание о том, что залог крепкой семьи – это забота друг о друге.

Мы спросили пермяков, какие сюрпризы приготовили они своим половинкам на этот день.

Алексей Пивоваров, 37 лет: «На работе я провожу большую часть времени и из-за разъездного характера работы вернусь домой поздно. Обычно в я люблю баловать жену своими кулинарными шедеврами, но в этот раз не получится. Надеюсь, меня выручит доставка с помощью Delivery Club: закажу ужин в любимом французском ресторанчике, найду романтический фильм на Okko или подборку любимых композиций на Звуке. Уверен, мы прекрасно проведем время.»

Анатолий Яковлевич, 63 года: «Мы с супругой две недели были в Усть-Качке, а как раз в этот день возвращаемся в Пермь. В магазин сходить не успеем, т.к. приедем только во второй половине дня. Поэтому закажем все необходимые продукты в СберМаркете – это доставка продуктов на дом, которую мы освоили недавно и сейчас пользуемся достаточно часто. В телефоне выбираем, что нужно, указываем к какому времени привезти и получаем, все свежее, а цены бывают даже дешевле. А еще есть удобная опция: когда ты знаешь, что будешь готовить, приложение может составить сразу список продуктов, чтоб ничего не забыть.

Потом мы вместе с супругой приготовим праздничный ужин и порадуем им наших детей и внуков».

Арсений Смирнов, 30 лет: «К сожалению, в этот день мы с семьей будем не вместе – уезжаю на стажировку. Но я постараюсь удивить жену и дочку: уже оформил букеты из ромашек – символов праздника, их привезет курьер, а также заказал в Самокате их любимое мороженое и различные вкусняшки, которых там много, составил в Звуке плей-лист из любимых песен, а дочке еще заказал на СберМегаМаркете куклу Эльзу из ее любимого мультфильма, которую доставят прямо домой. Кстати, большую часть покупки я оплатил бонусами СберСпасибо.

Сегодня сервисы доставки товаров, готовых блюд или продуктов значительно облегчают жизнь современного человека. Особенно, в случае сильной загрузки на работе или не возможности быть вместе с близкими в праздничный день.