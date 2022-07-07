Прикамский тяжелоатлет стал лучшим в России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Тяжелоатлет из Прикамья Артем Окулов выиграл Чемпионат России в весовой категории до 89 килограммов. Турнир прошел на Дальнем Востоке – в Хабаровске, рассказали в пресс-службе краевого Минспорта.

Наш спортсмен сумме рывка и толчка показал результат 357 кг, что позволило ему опередить Романа Чепика (356) и Алексея Осипова (340).

А в зачете чемпионата ФТАР Окулов стал вторым. Он уступил белорусу Павлу Ходасевичу — он поднял в сумме 359 кг (165+194)

Поздравляем земляка!

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