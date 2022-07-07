«Ростелеком» в Пермском крае подключил почти 700 камер к интеллектуальной платформе видеонаблюдения

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» в Пермском крае запустил интеллектуальную платформу видеонаблюдения и подключил к ней почти 700 камер. Работы были проведены по заказу министерства информационного развития и связи Прикамья.

Интеллектуальная платформа позволяет не только принимать и хранить видеопотоки с любых камер и систем видеонаблюдения, но выполнять аналитическую обработку полученных данных. Созданный комплекс позволит существенно повысить уровень безопасности в регионе. На сегодняшний день доступ к платформе имеют правоохранительные органы Пермского края, а также министерства территориальной безопасности, ЖКХ, транспорта и другие.

Алексей Черников, заместитель председателя правительства Пермского края:

«В единую систему видеонаблюдения будут добавлены новые функции. Помимо того, что она позволит оперативно реагировать на поступающие угрозы, камеры будут отслеживать начало и завершение работ на объектах адресной инвестиционной программы. Всего их более 100 в регионе».

Петр Козловский, директор пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” много лет успешно занимается реализацией крупных государственных проектов. В прошлом году мы установили интеллектуальную платформу видеонаблюдения. Она стала ядром проекта по созданию единой системы видеонаблюдения региона. Сейчас на платформу заведены видеопотоки с 670 камер региона, 552 из них находятся на пермских улицах, в миграционном и многофункциональных центрах, а также у автовокзала столицы Прикамья. Остальные устройства работают в семи городах Пермского края. Кроме создания безопасной и комфортной среды для горожан, в будущем оборудование позволит контролировать строительство объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение, вывоз мусора, уборку снега и другие хозяйственные процессы современного мегаполиса».

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Интеллектуальное видеонаблюдение уже доказало свою эффективность и практическую полезность в Москве, Санкт-Петербурге, в Новосибирской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, на Ямале и в других регионах России.