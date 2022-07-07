Жителя Прикамья обвиняют в убийстве двух человек и поджоге дома

Это все, что осталось от дома. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Прикамье осудят жителя деревни Осенцы, который обвиняется в преднамеренном поджоге дома и убийстве двух человек. Подробности рассказали в краевом СУ СКР.

Инцидент произошел в марте. В деревне Осенцы вспыхнул частный деревянный дом. К сожалению, во время пожара погибли два человека. А само строение сгорело почти полностью.

Однако результаты проверки показали, что пожару в доме предшествовал конфликт на почве личной неприязни.

«Обвиняемый, вооружившись ножом, нанес множественные ранения двум малознакомым мужчинам. От полученных травм те скончались. Скрывая следы преступления, обвиняемый поджег находящуюся в доме тряпку и оставил ее в комнате, где находились погибшие», - пояснили в СК. В итоге дом сгорел почти дотла.

В ходе проверки были допрошены свидетели, назначено и проведено более 10 различных судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 6 томов. Теперь дело направляется в суд для рассмотрения по существу.

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