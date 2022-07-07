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Общество7 июля 2022 13:16

В Перми изменится движение трех автобусных маршрутов

Это маршруты №44 и №73, а также №77
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми три автобуса поменяют свои маршруты. Об этом сообщает мэрия города.

На маршрутах №44 и №73 все графики вернут к прежнему режиму работы. Так как во время ремонта часть рейсов выполнялась только до остановки «Улица Маршала Толбухина» и «НПО «Искра».

Из-за перенаправления автобуса №24 исключат заезды на остановку «Железнодорожная станция «Левшино» маршрута №77. Ранее рейсы ввели для стыковки с расписанием компенсационных электропоездов.

«Изменения смогут установить равномерные интервалы на маршрутах, а пассажирам – вернуться к привычным маршрутам поездок», - отмечают в городском дептрансе.

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