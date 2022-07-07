«Т Плюс» завершила первый этап перекладки новой теплосети в Краснокамске

Фото: Т плюс

Пермские тепловые сети выполнили монтаж первого участка нового теплопровода на Комсомольском проспекте в городе Краснокамск. Горячее водоснабжение восстановлено в зданиях по Комсомольскому проспекту 5, 7, 7а, 8, 10, 12, ул. Большевистская, 33в, 35, 37, 39, 41 и ул. Мира, 7а. Второй этап работ пройдет с 14.07 до 25.07.

На втором этапе реконструкции ограничения подачи горячей воды будет введено для 12 многоквартирных домов: Комсомольский проспект, 11, 14, 16, 18, проспект Маяковского 6, 8, 12, и ул. Культуры, 3, 5. Комплекс мероприятийпо замене теплопровода с полным восстановлением благоустройства будет завершен до 07.09.

Замена теплосети на Комсомольском проспекте в Краснокамске проводится «Т Плюс» в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023. Ввод в эксплуатацию новой тепломагистрали повысит надежность подачи тепла и горячей воды в жилые дома, больницу и детский сад.

«Наш главный проект этого лета в Краснокамске – обновление тепломагистрали на Комсомольском проспекте. Компания неукоснительно выполняет свои обязательства по подготовке города к зиме. Главная цель теплоэнергетиков – надёжное теплоснабжение жителей и социальных объектов», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В Краснокамске «Т Плюс» обеспечивает теплоснабжение 21 детского сада, 10 школ, 11 больниц, 5 поликлиник, 19 корпусов вузов и колледжей и 2 домов культуры. Также энергокомпания подает тепло и горячую воду жителям 416 многоквартирных домов.