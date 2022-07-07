На «Азоте» обновят печь риформинга производства аммиака

В филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» доставили новый передаточный коллектор для технического перевооружения печи риформинга агрегата аммиака №1 производства аммиака. Закупка нового оборудования связана с обновлением производства.

Передаточный коллектор – самая габаритная часть печи риформинга, по которому транспортируется парогазовая смесь. Его изготовили по специальному заказу филиала «Азот». Выполнена конструкция из термостойкой стали, которая позволяет работать при высоких температурах – 900-950 градусов Цельсия. У нового коллектора также имеется водяная «рубашка». Она отвечает за охлаждение корпуса и гарантирует долгосрочную работоспособность выпускной системы.

Сергей Акимов, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Работы по техническому перевооружению печи риформинга запланированы на эту осень. Их можно считать уникальными – выполняем раз в 20 лет. Все комплектующие закуплены и доставлены на завод. Вместе с коллектором, заменим еще 504 реакционных трубы, катализатор, и футеровку.

На техническое перевооружение печи риформинга агрегата аммиака №1 филиал «Азот» направит 723 млн рублей.

Наша справка:

Печь риформинга - сложное инженерное сооружение, в котором протекает одна из стадий производства аммиака – получение водорода из метана (риформинг).