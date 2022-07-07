Проект новой галереи Перми изменился из-за близости к железной дороге

Эскиз будущего здания.

Прошедший повторную экспертизу проект новой Пермской галереи изменили из-за того, что будущее здание близко к железной дороге. Об этом сообщает Business Class.

Сейчас этот участок ж/д путей активно используется. Поэтому в проектно-сметную документацию объекта внесены корректировки. Они нужны для обеспечения шумо- и виброзащиты будущего здания.

Напомним, что новое здание Пермской художественной галереи появится на пермском Заводе Шпагина по улице Советской, 1. Его площадь составит порядка 21,6 тыс. квадратов, а это в семь раз превысит имеющуюся.

В здании разместятся образовательный центр, детская зона, библиотека, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

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