В Перми на улице Монастырской таксист въехал в иномарку и сбил двух пешеходов

Фото: группа ВК "Подслушано Пермь"

В четверг, 7 июля, около 11.00 по улице Монастырская со стороны улицы Осинской в сторону улицы Свердловской ехал 46-летний таксист на «Renault Logan» и вез 50-летнюю пассажирку. На перекрестке улиц Попова и Монастырской он проехал на «красный» и около дома на Монастырской, 86 столкнулся с «Mazda CX-5», которой управлял 57-летний мужчина. Такси отскочило от иномарки, изменило траекторию движения и наехало на двух пешеходов, переходящих дорогу по пешеходному переходу на «зеленый».

По информации МВД Пермского края, в результате аварии травмы получили три человека: пассажирка такси и пешеходы. Пострадавшим оказывается медпомощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Фото: группа ВК "Подслушано Пермь"

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