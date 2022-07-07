В Перми на улице Монастырской таксист въехал в иномарку и сбил двух пешеходов

Фото: группа ВК "Подслушано Пермь"
В четверг, 7 июля, около 11.00 по улице Монастырская со стороны улицы Осинской в сторону улицы Свердловской ехал 46-летний таксист на «Renault Logan» и вез 50-летнюю пассажирку. На перекрестке улиц Попова и Монастырской он проехал на «красный» и около дома на Монастырской, 86 столкнулся с «Mazda CX-5», которой управлял 57-летний мужчина. Такси отскочило от иномарки, изменило траекторию движения и наехало на двух пешеходов, переходящих дорогу по пешеходному переходу на «зеленый».
По информации МВД Пермского края, в результате аварии травмы получили три человека: пассажирка такси и пешеходы. Пострадавшим оказывается медпомощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Фото: группа ВК "Подслушано Пермь"
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
После ДТП в Пермском крае на автодороге Кунгур - Соликамск две машины разбились всмятку
А молодую девушку госпитализировали в больницу (Подробнее...)