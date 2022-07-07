Фото: БК "Парма-Парибет"

Еще один воспитанник пермского баскетбола Глеб Шейко продолжит выступать за «Парму» и в дальнейшем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с игроком рассчитано до окончания сезона 2022/2023. Глеб - один из главных старожилов «Пармы». Воспитанник пермского баскетбола играет в нашем клубе с момента основания, прошел все этапы молодежного проекта, закрепился в основной команде, став мастером спорта России по баскетболу.

Ранее клуб уже подписал новый двухлетний контракт с воспитанником Александром Платуновым.

Напомним, в нынешнее межсезонье «Парму» пополнили уже три американских игрока. А также центровые из Сенегала и России - Малик Диме и Кирилл Попов. И новый главный тренер в лице Евгения Пашутина.

Покинули клуб игроки атаки – Александр Разумов и Артем Забелин. Оба игрока перешли в казанский УНИКС.