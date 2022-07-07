После ДТП в Пермском крае на автодороге Кунгур - Соликамск две машины разбились всмятку

Фото: ГИБДД Пермского края

В среду, 6 июля, в 17.15 со стороны города Соликамска в направлении города Кунгура, ехал «Mitsubishi ASX» за рулем которого сидел 36-летний водитель. На 307 километре автодороги Кунгур - Соликамск он не справился с управлением и наехал на стоящий на правой обочине автомобиль «Hyundai Getz» под управлением 28-летней девушки. В результате аварии девушку госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД Пермского края

ГИБДД Пермского края сообщает, что в настоящий момент по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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