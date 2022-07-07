В Прикамье значительно увеличилась детская смертность

Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно докладу уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой, смертность несовершеннолетних от суицидов выросла по сравнению с 2020 на 2021 год на 77%. В прошлом году было зафиксировано 23 таких случая, а годом ранее - 13.

В целом, детская смертность за данный период увеличилась на 65%.

Кроме того, участились случаи гибели детей от ДТП (5 – в 2020 году, 18 – в 2021 году), пожаров (4 – в 2020 году, 25 – в 2021 году), утопления (12 – в 2020 году, 15 – в 2021 году) и отравления (4 – в 2020 году, 6 – в 2021 году).

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