В Прикамье от клещей пострадали уже почти 17 тысяч человек

. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае от укусов клещей только официально в этом теплом сезоне пострадали уже 16 755 человек. Из них 3 350 – это дети, сообщает Роспотребнадзор.

Это гораздо выше среднемноголетних показателей и показателей прошлого года. Только к середине лета в Прикамье зарегистрировано уже 42 случая заражения клещевым боррелиозом и 5 случаев заражения вирусным энцефалитом.

Пермякам, жителям и гостям региона напоминают об элементарных мерах защиты от клещей. Это яркая одежда при вылазках на природу, регулярный осмотр себя и окружающих и использование специальных средств для защиты от клещей.

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