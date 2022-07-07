В Перми достроят проблемный дом по улице Решетникова, 18

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство имущества и градостроительной деятельности Прикамья выдало разрешение ООО «СтройреспекТ» на достройку проблемного дома в Перми по улице Решетникова, 18. Компания планирует сдать объект в IV квартале текущего года, об этом сообщает издание «Business Class» со ссылкой на министра строительства региона Андрея Колмогорова.

Стройку должны были закончить во II квартале прошлого года, но «СтройреспекТ» завершить работы не успел и дольщиков о переносе сроков строительства вовремя не предупредил. Поэтому прокурор внес представление директору организации, а дом по улице Решетникова, 18, оказался в реестре проблемных объектов.

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