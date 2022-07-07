Один из лучших игроков «Амкара» уехал в Питер

Михаил Горелишвили, один из лучших футболистов ФК «Амкар-Пермь»в сезоне-2021/22 продолжит карьеру в ФК «Ленинградец» (Ленинградская область). Об этом сообщает пресс-служба питерского футбольного клуба.

Михаил Горелишвили играл в составе красно-черных весь прошлый сезон и стал любимцем множества пермских болельщиков. А еще забил исторический, первый гол «Амкара»в рамках футбольной лиги после возрождения. 20 июля 2021 года он поразил ворота барнаульского «Динамо»в первой игре сезона.

Всего за сезон-2021/22 Горелишвили забил 5 голов в 28 матчах в рамках группы №4 Второго дивизиона ФНЛ.

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