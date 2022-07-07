Еще 52 жителя Прикамья подхватили COVID-19

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 52 жителя Пермского края. Среди зараженных 13 человек в возрасте 60 лет и старше. Общее число инфицированных достигло 371 741.

Как сообщает Роспотребнадзор, новые случаи выявлены в четырех территориях края: в Перми, Чайковском, Чусовском и Гремячинском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончались 8 843 человека.

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