В Перми работает выставка кукол

Фото: Виктория Коробейникова

С 5 июля по 5 августа в Перми на улице Стахановской, 18 с 9.00 до 17.00 по будням работает выставка "Кукольные Сокровища Германии". На ней представлены куклы фабрик Германии с 1890-х и до наших дней. Вход бесплатный.

- Чем же интересны именно куклы этой страны? Немцы стали первыми, кто начал производить игрушки в промышленных масштабах, покорив ими всю Европу. Кроме кукол страна также известна своими кукольными домиками и атрибутикой, чего стоят миниатюрные посуда, качели, коляски и кроватки. Любоваться ими можно бесконечно! – рассказывает организатор экспозиции Виктория Коробейникова.

Посетители смогут увидеть, как с течением времени менялись технологии, материалы, наряды и лица игрушек.

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