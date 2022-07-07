Студенты Пермского Политеха сконструировали электрический мини-экскаватор

Фото: ПНИПУ

Студенты Пермского Политеха сконструировали мини-экскаватор, который работает от электрической сети, что позволяет сократить выброс вредных газов в атмосферу, упростить использование, обслуживание и сэкономить ресурсы.

Разработку представили на конкурсе «Большая разведка». По словам студентов, мобильность, простота и функционал – главные преимущества экскаватора. Например, его можно использовать на дачных участках, где нет возможности нанять большую спецтехнику для раскопки траншеи. В таком случае часто приходится прибегать к работе лопатой, а этот процесс очень неэффективный и долгий.

– Малогабаритный экскаватор можно использовать в городских условиях: службам водоснабжения и газовикам, связистам и энергетикам, дорожным рабочим, – отметил кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и технологических машин Леонид Янковский.

Фото: ПНИПУ

– Отдельным преимуществом является то, что экскаватор электрический, это дает возможность работать в замкнутых пространствах без вреда для работников, поскольку работодателю нет необходимости доплачивать за вредность работы, – сообщает доктор технических наук, профессор кафедры автомобилей и технологических машин Михаил Бояршинов.

В настоящее время перед студентами стоит цель сделать мини-экскаватор полностью электрическим и, возможно, работающим на радиоуправлении.

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