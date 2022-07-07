В Перми пройдет уличная выставка, посвященная городским историям конца ХIХ века

Фото: Пермский календарь. Александр Кошелев

К юбилею Перми местный краеведческий музей подготовил уличную выставку «Нескучная Пермь: пермяки в зеркале фельетона». Она пройдет в эту субботу, 9 июля, на улице Монастырской, рядом с домом Мешкова.

Экспозиция посвящена городским историям, которые нашли отражение на страницах «Пермских губернских ведомостей», «Пермской жизни» и «Звезды» - изданий, выходивших в Перми в конце ХIХ века.

В то время были популярны газетные статьи на злободневные темы. Они вызывали неподдельный интерес читающей публики. И правда, интересно узнать, что волновало пермяков много лет назад. Возможно, некоторые темы до сих пор остаются актуальными.

- Мечты городских властей запустить трамвай, очень напоминают историю со строительством метро в Перми, - сообщает пресс-служба Пермского краеведческого музея.

Фото: Скорая помощь. Александр Кошелев

Авторы использованных на выставке текстов – известные пермские журналисты тех лет: Владимир Кричевский, Александр Скугарев, Сергей Ильин и другие. Иллюстрации к выставке подготовили пермские художники Александр Кошелев и Артем Кутергин.

Подробности можно узнать по телефону: +7(342) 257-18-06, 257-18-08.

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